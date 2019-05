Populariteit gin neemt toe en ‘dat zal nog jaren zo blijven’

De drukte op zaterdag is een van de redenen dat naar een nieuwe locatie voor de Amsterdamse editie is gezocht. ,,De zaterdagen waren bij voorgaande edities altijd uitverkocht. Nu hebben wij meer kaarten beschikbaar en de verkoop gaat net zo hard.” Een andere reden voor het verplaatsen van het festival is het weer: ,,Vorig jaar was er regen, het jaar daarvoor was het koud én was er regen, en dit jaar is er onweer voorspeld. Het Amsterdam Gin Festival wordt gehouden en op de een of andere manier is het áltijd slecht weer”, aldus de oprichter. ,,Op de nieuwe locatie, de Beurs van Berlage, is alles binnen”, verklaart Van Beek Calkoen. ,,Zo hebben mensen geen excuus meer om niet te komen.”

Trend

Van Beeck Calkoen legt uit dat de gin-tonic-trend de afgelopen 2 tot 3 jaar enorm is doorgezet. Bang dat de hype snel is afgelopen, is hij niet: ,,Een trend duurt meestal een stuk langer. Wodka was bijvoorbeeld enorm populair in 2005 en die hype ging ook lang door. Er komen nog steeds veel nieuwe merken en smaken bij. In Nederland is het aantal distilleerderijen van gin enorm gegroeid. Ondertussen zitten ze door het hele land verspreid.”



Steven Koperdraat is barmanager bij Mofongo, een restaurant dat ook gin maakt en op het festival aanwezig is. Hij zegt dat gin nog altijd even populair is: ,,Veel bartenders hebben het wel gezien met de gin-tonic-hype, maar vinden het niet minder leuk om te serveren. Met de kruiden en fruitsoorten kun je veel spelen. Je ziet ook dat ze dat bij andere dranken overnemen.”



Etienne Haringa van Tolmanns Gin beaamt dat. ,,De gin-tonic is zeker een blijvertje. Het is een populaire drank omdat het een erg toegankelijke dranksoort is. ,,Bij gin-tonic is niet alles zo pretentieus, je krijgt gewoon een mooi, lekker drankje. Daar komen de mensen voor.”