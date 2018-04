Prijs van 'goedkope' schol rijst de pan uit

Verontrustend, vindt Teun van Dam, secretaris van de vissersgroep Delta Zuid. ,,Ik kan me niet herinneren dat de aanvoer van schol in deze maanden zo laag is geweest. Dat vertaalt zich op de visafslagen automatisch in hoge prijzen.''



VisNed, de grootste Nederlandse visserijorganisatie, heeft in de laatste nieuwsbrief de cijfers op een rijtje gezet. Sinds half februari is de gemiddelde prijs van een kilo schol niet onder de 2,30 euro geweest. Half april kwam die zelfs op 2,57 euro uit. In de winkel is dat ook te zien. Een stukje scholfilet bij Albert Heijn kost omgerekend 15,99 euro per kilo.

Vier jaar geleden was de situatie nog totaal anders. De scholprijs was zo laag, gemiddeld 1,20 euro, dat Noordzeevissers in Vlissingen uit protest enkele dagen in de haven bleven liggen. In samenspraak met de handel werd de aanvoer beperkt, maar dat is onder de huidige omstandigheden niet meer nodig.

Desastreus

Volledig scherm © Shutterstock ,,Schol laat zich al een tijd slecht vangen", weet Delta Zuid-secretaris Van Dam. ,,Alleen in het noordelijke deel van de Noordzee, dichtbij Noorwegen, zijn de vangsten nog redelijk." Hij noemt de opbrengsten in de zuidelijke Noordzee zelfs 'desastreus'. ,,Er wordt tot 65 procent minder gevangen."



Een verklaring is volgens Van Dam niet te geven. ,,Het kan met van alles te maken hebben: de zeewatertemperatuur, voeding." De slechte scholvangsten zijn des te opmerkelijker omdat er volgens internationale visserijbiologen zelden zoveel schol in de Noordzee heeft gezeten. Van Dam hoopt het niet, maar 'visserijbiologen hebben er vaker naast gezeten'.

In tegenstelling tot de luxere platvis en tong moet schol het van een hoge aanvoer hebben. De in Urk geconcentreerde visfileerderijen zijn er groot mee geworden, maar de scholprijs mag niet te sterk stijgen. Ze schakelen anders over op alternatieven als Nieuw-Zeelandse heek en kweekzalm, waardoor de scholprijs bij een iets hoger aanbod in elkaar kan storten.

Waarschuwing