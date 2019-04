‘Prijs varkensvlees dreigt enorm te stijgen door uitbraak pest in China’

In augustus werd de ziekte voor het eerst vastgesteld op een boerderij dichtbij de Russische grens. Nu is het extreem besmettelijke virus over heel China verspreid. Rabobank, dat het verschijnsel heeft onderzocht, laat in een persbericht weten dat Chinese boerderijen 25 tot 35 procent van hun varkens kunnen verliezen door de epidemie. Zo’n verlies in China staat gelijk aan de hele voorraad van Europa. Volgens CNN levert China jaarlijks 700 miljoen varkens, de helft van het wereldwijde aanbod. Het virus zal volgens de nieuwssite vooral impact hebben op kleine boeren in China. Zij hebben waarschijnlijk niet de middelen om maatregelen voor de bioveiligheid te nemen.

Ook in Europa

De prijzen van varkensvlees zullen door het verminderde aanbod flink stijgen; in China zelf volgens de South China Morning Post misschien wel met 70 procent. ,,We verwachten dat de prijzen van het varkensvlees in Nederland ook omhoog zullen gaan’’, zegt Justin Sherrard van de onderzoekstak rond agricultuur van de Rabobank. ,,Hoeveel ze zullen stijgen, is lastig te voorspellen. Dat ligt aan de handelaren waarmee supermarkten samenwerken en de mate waarin zij last hebben van de epidemie. De prijzen van varkens zijn al flink gestegen, dat gaat zich ook vertalen naar de supermarkt.’’



Het besmettelijke virus steekt ondertussen ook de kop op in Europa. Sherrard volgt de ontwikkelingen op de voet. ,,In Oost-Europa is het virus gevonden bij wilde zwijnen, maar ook op boerderijen. Voor ons is vooral belangrijk dat het afgelopen september ook in België is gevonden. Daar zijn 700 varkens doodgegaan aan het virus.’’



Sherrard wijst op de onduidelijke verspreiding van het virus. ,,We weten nog niet hoe het in België terecht is gekomen. Er is geen spoor zichtbaar, dus het is door menselijke activiteit doorgegeven. De ziekte kan niet overgedragen worden op mensen, maar als zij ingevroren producten ontdooien, kan het virus vrijkomen. Of mensen kunnen (onbewust) zieke varkens hebben vervoerd.’’