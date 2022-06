Prijsstijging in de horeca, soms wel met 40 procent: ‘Kunnen we dit wel maken?’

Bij Scheepskameel, een Amsterdams restaurant uit het betere segment, zijn de prijzen de laatste maanden gelijkmatig verhoogd. Eerst de kazen 50 cent duurder, later het dessert. ,,We vragen ons steeds af: kunnen we dit wel maken?” zegt chef-kok en mede-eigenaar Tijs Jeurissen. ,,Bij een gelijkmatige prijsstijging is de shock niet zo groot, ook voor onszelf. Dit voelt misschien iets beter, maar het is gewoon onvermijdelijk. Misschien moeten er nog wel een paar stapjes bij.”