Prijst het pilsje zich met de nieuwste prijsverhoging uit het café? ‘Brouwerijen jagen consument de kroeg uit’

Met video M&M’s stopt met bekende figuurtjes uit tv-reclames na rel in VS

Snoepmerk M&M’s zegt te stoppen met de geanimeerde chocoladefiguurtjes uit zijn reclames vanwege ophef die er in de Verenigde Staten is ontstaan over de karakters. Met name de rechtse nieuws- en opiniezender Fox News noemde het merk ‘woke’.