Prijsverschil A-merk en huismerk steeds groter

Koken & EtenHet prijsverschil tussen A-merken en huismerken groeit, zo blijkt uit een analyse van de Consumentenbond. In 2014 was het verschil nog 24 procent. Inmiddels zijn de huismerken gemiddeld 45 procent goedkoper, met uitschieters tot bijna 80 procent.

Onderzoekers van de Consumentenbond vulden bij vijftien supermarktketens hun boodschappenmand met 125 verschillende producten van A-merken. A-merken zijn producten met een grote naamsbekendheid, zoals Calvé pindakaas en Ariel wasmiddel. Een andere mand werd gevuld met dezelfde soort producten van het huismerk.

Gemiddeld blijkt het mandje met huismerken 45 procent goedkoper. Het prijsverschil is het grootst bij supermarkten Deen, Deka, Dirk en Vomar. De uitschieters zijn met name de wasmiddelen en vaatwastabletten. Waspoeder van het huismerk is gemiddeld 79 procent goedkoper dan die van Ariel.

Andere producten verschillen nauwelijks van elkaar in prijs, zoals houdbare melk. Een enkele keer is het huismerk zelfs iets duurder dan het A-merk. ,,Bij witte chocolade zagen we dat bijvoorbeeld. Het huismerk was vaak duurder dan een reep van Milka’’, zegt woordvoerder Joyce Donat.

Verschil groeit

Het prijsverschil tussen A-merk en huismerk neemt jaarlijks toe met zo’n 5 procent. De Consumentenbond heeft daarvoor twee verklaringen. ,,We zien dat de A-merken duurder zijn geworden’’, zegt Donat. ,,Dat heeft grotendeels met de producent zelf te maken. Bovendien is er bij sommige supermarkten, zoals Jumbo en AH, sprake van een versmelting van het huismerk en het nog goedkopere budgetmerk. Een goed voorbeeld is AH Basic en AH huismerk, die gaan steeds meer in elkaar over.’’

Heel veel mensen kopen graag A-merken, vanwege het imago. Die mensen doen er goed aan om op aanbiedingen te letten, tipt de Consumentenbond. De gemiddelde korting bij merkartikelen ligt tussen de 30 procent en 35 procent. Zo’n tijdelijke korting is soms beter dan de prijs van het huismerk.

Aanbiedingen zijn echter niet meegenomen in het prijzenonderzoek. Ook keken de onderzoekers niet naar mogelijke kwaliteitsverschillen.

Albert Heijn en Jumbo hebben nog niet gereageerd op de vraag hoe het kan dat het prijsverschil tussen A-merken en huismerken steeds groter wordt.

Bekijk hieronder onze meest bekeken nieuwsvideo's: