Prijzen thee en koffie flink omhoog in lunchrooms

Het vakblad keek naar de prijzen van koffie en thee in 2018 van tien horecagelegenheden en vergeleek die met de prijzen van het jaar ervoor van negen zaken. De CaféKrant baseerde zich bij de steekproef op de publicatie Lunchroom.



Een kop koffie bleek vorig jaar gemiddeld 2,33 euro te kosten, terwijl het gemiddelde in 2017 uitkwam op 2,11 euro. Dat is tien procent meer, terwijl de inflatie nog geen twee procent was. De duurste koffie was in 2018 gekocht bij Hop & Stork. Zowel de thee als de koffie kostten daar 3,75 euro. Bij Jut en Jul ligt het laagst: onder de 2 euro.