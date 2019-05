Producent van ‘bloedende’ burger opent eerste Europese fabriek in Nederland

Beyond Meat bouwt in Zoetermeer de eerste Europese fabriek van de vleesvervangergigant. Dit gebeurt in samenwerking met Zandbergen World’s Finest Meat. Naar verwachting is de productielijn eind volgend jaar klaar. ,,Door lokaal te produceren zal de CO2-voetafdruk van het bedrijf worden verkleind. Tegelijkertijd kan Beyond Meat producten in heel Europa sneller leveren", laat Beyond Meat weten in een persbericht.

,,De reactie van consumenten in Europa op de producten is positief en we kijken ernaar uit om die klanten beter te kunnen bedienen met lokaal geproduceerde producten‘’, stelt directeur Seth Goldman in het persbericht.



De ‘bloedende’ burger van Beyond Meat ligt sinds eind april in de schappen van Albert Heijn en zelfs de echte vleesliefhebbers zijn onder de indruk.

Plantaardige producten

Zandbergen World’s Finest Meat importeert al 45 jaar vlees uit Amerika en exporteert dit naar landen in Europa. Sinds 2018 bieden zij ook alternatieve ‘eiwitoplossingen’ aan. Vorig jaar is de voedselproducent begonnen met de distributie van de producten van Beyond Meat. ,,Aangezien de vraag naar plantaardige producten in Europa blijft groeien, zijn we erg enthousiast dat we met Beyond Meat samen kunnen werken om hun innovatieve producten buiten de Verenigde Staten te produceren”, aldus Adriaan Figee van Zandbergen van World's Finest Meat.