‘Producten AH op kassabon duurder dan op prijskaartje bij het schap’

5 september ‘Drie handjes noten per dag verlengen je leven’ of ‘pittig eten beschadigt je hersenen’. Dit soort koppen zie je met regelmaat voorbij komen in het nieuws. Klakkeloos deze berichten aannemen als waarheid kan voor grote problemen zorgen, volgens professor wetenschapscommunicatie Ionica Smeets.