Producten met keurmerk fairtrade leveren wereldwijd meer op

De grootste markten voor fairtradeproducten waren het Verenigde Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. In Nederland brachten levensmiddelen met het keurmerk 290,3 miljoen euro op, eveneens 8 procent meer dan een jaar eerder.



Fairtrade Original zet zich in voor stabiele prijzen voor boeren in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt onder meer door minimumprijzen te hanteren voor producten als koffie, thee en bananen. Daarnaast krijgen boerencoöperaties premies, die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor investeringen in hun bedrijf.



Het totaalbedrag aan premies steeg vorig jaar 19 procent tot 178 miljoen euro. Of initiatieven als fairtrade de situatie van boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden daadwerkelijk verbeteren, is overigens een punt van discussie. Zo stelde onderzoeksorganisatie SOMO onlangs dat er maar weinig bewijs is voor de effectiviteit van keurmerken.