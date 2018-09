Probiotica zijn levende bacteriën, die via de maag in je darmen terecht komen. We horen vaak dat ze de weerstand verhogen, darmklachten verhelpen of zelfs allergische verschijnselen verminderen. Het Voedingscentrum meldde al eerder dat deze gezondheidsclaims onvoldoende ondersteund worden door wetenschappelijk bewijs.

Wetenschappers van het Weizmann Instituut voor Wetenschap in Tel Aviv stellen nu in twee verschillende artikelen dat probiotica zelfs wellicht niet zo goed voor ons zijn als gedacht. Ze zouden zelfs schadelijk voor ons kunnen zijn als ze samen met antibiotica worden ingenomen.