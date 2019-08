Proef in België: met forse korting willen we best gezonder te eten

Delhaize gaf 11.000 proefpersonen 20 procent korting als ze gezondere keuzes maakten. Het ging om medewerkers van de supermarktketen en personeel van leveranciers. Per maand kregen ze maximaal 50 euro korting.



,,In België hebben Delhaize, Carrefour en Colruyt de Nutri-Score ingevoerd: dat label geeft met kleur en letters aan hoe gezond een product is", aldus Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. ,,Als de deelnemers aan de pilot producten kozen met een label A of B, dan kregen ze daarover korting.” Voor het geven van het voordeel gebruikte de supermarkt de klantenkaart. Delhaize betaalde de korting uit eigen zak.

De proef ‘Healthy Ucoins’ begon eind april. Wat blijkt? De proefpersonen kochten 35 procent meer gezonde voeding dan andere klanten. Daarnaast stopten ze minder producten met een score van C, D of E in hun winkelwagentje. ,,We wilden aantonen dat consumenten via korting een stimulans zouden krijgen om gezondere keuzes te maken. Hiermee is aangetoond dat dit inderdaad gebeurt. En het is geen raketwetenschap dat mensen die gezonder eten een beter leven leiden.”

Fiscaal voordeel

Om die reden suggereert Delhaize dat gezond eten wellicht een fiscaal voordeel zou moeten opleveren. ,,Zoals je ook een elektrische fiets kunt kopen via de werkgever", legt Dekelver uit. ,,Dat mensen een deel van het loon aan gezonde voeding kunnen besteden.”

Het is onbekend of Albert Heijn de proef van het zusterbedrijf (Delhaize hoort bij Ahold) gaat inzetten. AH heeft al wel de Nutri-Score omarmd, maar in ons land is nog steeds geen definitieve keuze gemaakt voor een duidelijk label voor de gezondheid van voeding. Zo'n label is wel nodig om een kortingssysteem op te zetten.