Proef met bierkoerier succesvol: pils ook elders thuisbezorgd

De brouwer introduceerde de eigen bierkoerier vorig jaar al in Amsterdam onder de naam Heineken Now. Inmiddels wordt in het centrum van die stad binnen een uur na bestelling koud bier bezorgd.



Ondanks kritiek van de gemeente Amsterdam en voorvechters van alcoholpreventie blijkt het een doorslaand succes. Volgens Heineken maken 30.000 klanten regelmatig gebruik van de dienst. Heineken wil uit concurrentieoverwegingen niet zeggen hoeveel bier er precies is besteld.



De bierkoerier gaat nu als Drinkies de rest van het land in. Alleen niet als flitsbezorger. ,,In de rest van het land gaan we voorlopig met PostNL de volgende dag bezorgen”, zegt een woordvoerder van Heineken Nederland. ,,Afhankelijk van het succes kunnen we dan besluiten om in andere steden ook per uur te bezorgen.”