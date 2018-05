Proefpersonen ruiken brood en krijgen zin in... koekjes

Koken & etenKlanten die in de supermarkt brood ruiken, gaan geen brood kopen. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt iets anders: mensen krijgen zin in koekjes, aldus onderzoeker Monique Vingerhoeds die de studie uitvoerde. De resultaten verschenen in vaktijdschrift Food Quality and Preference .

De uitkomst kwam voor Vingerhoeds onverwachts. Proefpersonen gingen de MRI-scanner in en werden blootgesteld aan geuren. Op de hersenscans was te zien dat het centrum in de hersenen dat beloning registreert, actief werd. Maar als de proefpersonen moesten kiezen uit wit brood, bruin brood en koekjes, bleek de geur van brood juist voor de keuze 'koekjes' te leiden. De geur van warm hout zorgde vaker voor de voorkeur voor bruin brood.

Plaatjes

Toch mogen we niet concluderen dat de geur van brood de verkoop van koek stimuleert, vindt Vingerhoeds. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in een supermarkt, stelt de Wageningse onderzoeker op de site van de universiteit. De proefpersonen lagen nu in een MRI-scanner en kregen via een slangetje in de neus geuren toegediend terwijl ze plaatjes te zien kregen.

Quote De keuze voor brood is gewoontege­drag Monique Vingerhoeds

Het werd de onderzoekers wel duidelijk dat voor het bevorderen van de aankoop van een bepaald broodtype, bijvoorbeeld volkorenbrood, het verspreiden van een broodgeur in de supermarkt niet zal helpen. De onderzoekers denken dat dit komt doordat de meeste mensen brood gedachteloos in hun mandje of karretje stoppen. ,,De keuze voor brood is gewoontegedrag'', aldus Vingerhoeds. ,,En daarom denken we dat geur niet veel doet.''

Gezondere keuze