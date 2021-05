Professor: ‘Ongezonde voeding op lange termijn zeer schadelijk voor gezondheid’

,,Tweejarigen die bij ons komen met een volledig afwijkend eetpatroon, een te hoog gewicht en te veel cholesterol in het bloed zijn geen uitzonderingen meer”, zegt Inge Gies, hoogleraar kindergeneeskunde aan UZ Brussel. En dat kan volgens haar ernstige gevolgen hebben op volwassenleeftijd. Junkfood zorgt echt voor kanker, zo is al een paar jaar geleden in een grootschalig onderzoek aangetoond. ,,Er worden tal van gezondheidsproblemen aan gelinkt, die veel verder gaan dan overgewicht op latere leeftijd.”