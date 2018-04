Protest tegen plastic rommel groeit

Voor veel mensen is het een doorn in het oog: de plastic verpakkingen bij de supermarkt. In het Engels dorpje Keynham hebben de inwoners een "plastic aanval" ingezet om aandacht voor het probleem te vragen. Ook in Nederland wordt de roep om actie steeds groter.

De plaatselijke Tesco fungeerde even niet alleen als supermarkt, maar fungeerde ook als de crime scene van deze aanval. De klanten deden gewoon hun wekelijkse boodschappen, maar na afgerekend te hebben begon de 'aanval'. Het doel was simpel, alle onnodige plastic werd door de 25 deelnemers verwijderd van hun boodschappen en achtergelaten in de winkel. Dit leverde uiteindelijk drie volle winkelwagens met overbodige plastic op.

Met deze actie willen de initiatiefnemers winkels dwingen om meer verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot het overmatig plastic gebruik. Tony Mitchell, organisator van de actie, gaf in gesprek met BBC aan dat het niet bij deze actie zal blijven. ,,We gaan dit ook zeker doen bij andere supermarkten in het dorp als zij geen moeite doen om het gebruik van plastic te verminderen."

Een woordvoerder van Tesco gaf tegenover BBC aan dat het bedrijf bezig is met het probleem. ,,We zijn vastbesloten om ons plastic gebruik te verminderen en we nodigen de lokale actievoerders ook uit voor een gesprek. We zijn nu namelijk bezig om in 2025 al onze verpakkingen volledig recyclebaar of composteerbaar te krijgen."

In Nederland groeit de aanklacht tegen het onnodige plastic gebruik ook. Sinds vorig jaar april loopt er ook een petitie hierover, onder de slogan 'Stop onnodige plastic verpakkingen in de supermarkt'. ,,Ik ben op het idee gekomen omdat ik iedere keer als ik boodschappen doe best wel verdrietig word van de hoeveelheid plastic die ik met mijn boodschappen mee koop. Plastic wat ik thuis eigenlijk meteen weer weg gooi.", vertelt initiatiefneemster Femke de Jager. ,,Omdat ik het vermoeden had dat een brief van mij aan mijn supermarkt niet zoveel effect zou hebben besloot ik het breder te trekken en een petitie te starten."

Geen reactie

De petitie is bedoeld om de supermarkten en hun leveranciers op te roepen tot verandering. De Jager heeft er met opzet voor gekozen om de petitie niet bij de Tweede Kamer op het programma te krijgen. Ze vermoedt namelijk dat er sneller stappen gezet kunnen worden door marktpartijen zelf dan dat te wachten op wet- en regelgeving. ,,Toch zie ik nog niet zoveel gebeuren bij supermarkten. Ik heb bijvoorbeeld ook nog geen reactie gehad van supermarkten, maar heb de petitie dan ook nog niet officieel aangeboden. Toch had ik gehoopt dat er al wel wat initiatieven of in ieder geval statements vanuit supermarkten zouden komen.