Pubers steeds vaker te zwaar: hoe bescherm je jouw tiener tegen die berg reclame voor snacks?

Koken & EtenSteeds meer jongeren kampen met overgewicht: op dit moment is een op de zes pubers te zwaar, blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV). De toename van ongezond voedsel speelt daarin een belangrijke rol, zeggen verschillende deskundigen. Hoe help je je kind omgaan met de overdaad aan kindermarketing voor vette, zoute en zoete snacks?

Het aantal ongezonde verkooppunten in Nederland is in de afgelopen tien jaar met 30 procent toegenomen en bijna 400.000 kinderen in ons land zijn te zwaar. Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen onder de 13 jaar is niet toegestaan, maar marketeers omzeilen deze regels vaak, waardoor kinderen constant worden verleid om ongezond eten te kopen.

,,De laatste vijftig jaar hebben we een soort luilekkerland gecreëerd waarin kinderen voortdurend omringd worden door vette, zoete en zoute producten”, zegt Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid. ,,Ouders hebben de taak om kinderen aan te leren bittere, harde en vezelrijke producten ook lekker te vinden, maar hebben daar vaak niet de tijd, vaardigheden of kennis voor.”



,,Slechts 1 tot 5 procent van de kinderen in Nederland eet voldoende groente”, vertelt Seidell. ,,Dat komt doordat er zoveel ongezonde verleidingen zijn die de plaats innemen van die gezondere eetgewoonten. Daarom zijn er zoveel kinderen met overgewicht.”



,,Baby’s en kinderen hebben energie en voedingsstoffen nodig om te groeien. Die zitten meestal in vette en zoete dingen, bijvoorbeeld borstvoeding”, legt Seidell uit. ,,We hebben dus een aangeboren voorkeur voor vet en zoet. Zoetigheid geeft ook een beloningsimpuls in het brein. Een stofje in je hersenen, genaamd dopamine, maakt dat je je prettig voelt. De levensmiddelenindustrie weet dat heel goed, dus die hebben voedingsmiddelen op zo’n manier gemaakt dat de drang naar die producten optimaal wordt.”

Tips voor ouders

1. Verdiep je in marketing

Kinderpsycholoog Tischa Neve noemt bewustwording de eerste stap. ,,Ouders realiseren zich niet altijd wat kinderen tegenkomen, wat de verleidingen zijn en hoe lastig dat is om te weerstaan. Je kind heeft een heel leven buiten waar je niet altijd bij bent. Het is dus goed om je te realiseren dat ze daar met van alles te maken krijgen waar wij geen weet van hebben.”

2. Geef uitleg aan je tieners

Om je kind dan te leren omgaan met reclame is het goed om uitleg te geven, zegt Leonie Barelds, kinderrechtenspecialist bij Unicef. ,,Maak ze bewust van wat reclame en informatie is en hoe ze dat van elkaar kunnen onderscheiden. Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan.”



Hiermee is Neve het eens. ,,Probeer een zo open mogelijk gesprek te hebben. Zorg ervoor dat ze zich bewust worden van de gevolgen van ongezond eten. Ga dan niet in de preekmodus, maar geef vooral uitleg waarom al die ongezonde voeding niet goed is en waarom het belangrijk is om gezond eten de overhand te laten hebben: waar is dat goed voor en waar heb je dat voor nodig? Als je alleen maar streng bent en het verbiedt is de kans groter dat je kind het stiekem gaat doen, want de verleiding blijft.”

3. Toon begrip

,,Het is ook belangrijk dat je begrip toont voor jongeren dat het lekker is en dat het lastig is als al je vrienden het wel allemaal kopen”, vindt Neve. ,,Het is belangrijk voor jongeren om niet buiten de groep te vallen en alles anders te doen.”



,,Maak afspraken en probeer een middenweg te vinden”, zegt de kinderpsycholoog. ,,Geef duidelijk je grenzen aan en bied de faciliteiten daarvoor aan, zorg voor een lekker ontbijt en een goede lunch, en spreek af dat ze bijvoorbeeld wel één keer in de week iets mogen kopen. Leg ook uit waarom ongezond eten op een gegeven moment tegen je gaat werken, omdat je er te dik van wordt, je minder goed kan sporten, de hele riedel.”

4. Help nee te zeggen

,,Het is belangrijk om alle kanten mee te nemen en te beseffen dat je je kind moet helpen om nee te zeggen als anderen wel gaan", zegt Neve. ,,Uiteindelijk wint de kortetermijnbeloning het vaak van het feit dat ouders er iets over zeggen of dat je er uiteindelijk dik van kan worden. Er is dus geen quick fix door het te verbieden, het is bewustwording, erover praten, alle kanten laten zien, begrip tonen en kijken hoe je het kan doen op een manier die voor jullie allebei oké is.”

5. Probeer afspraken te maken over YouTube

Kijkt je kind veel YouTube-filmpjes? YouTube biedt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar een kindvriendelijke versie. ,,Op deze versie zie je bepaalde reclame niet voorbij komen. Maar hoe ouder ze worden, hoe minder invloed je daarop hebt als ouder. Je kan dan nog proberen om er afspraken over te maken”, zegt Barelds.



Volgens Seidell werkt het ook goed als kinderen elkaar informeren. ,,We hebben studies gedaan waarbij we kinderen opleiden tot een soort leefstijladviseur en waar ze elkaar uitleggen hoe slecht bijvoorbeeld energiedrankjes zijn. Dan luisteren ze naar elkaar, dat is veel invloedrijker dan als overheden of het Voedingscentrum voorlichting gaan geven.”

