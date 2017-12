Pudding op het plafond en 7 andere opvallende kersttradities

Denemarken

In Denemarken smullen ze van een rijstpudding met gemalen amandelen, oftewel: risalamande. Het draait hierbij niet alleen om het eten, maar ook om een spel. Er ligt namelijk een hele amandel in de bak met pudding. Wie deze vindt, krijgt een extra cadeau. Na het diner barst het feest los en danst en zingt de familie met elkaar terwijl ze hand in hand om de kerstboom dansen.

Vi venter altså ikke til den 24. Ris ala mande er HELE december! 🙌🏼🐷 #direkte link i bio! #risalamande #jul på bloggen nu Een foto die is geplaatst door PigsinaPie (@pigsinapie) op 6 Dec 2017 om 7:27 PST

Japan

Zeg je kerst in Japan, dan zeg je KFC. Je leest het goed, we hebben het over de Amerikaanse fastfoodketen. De Japanners trekken massaal naar de keten voor gefrituurde kerstkip. 'Kentucky met Kerstmis', ook wel 'Kurisumasu ni wa kentakkii!' genoemd, is ontzettend populair. De keten verkoopt op kerstavond zelfs de meeste maaltijden van het jaar. Hoe dit is ontstaan? Door een slimme marketingcampagne in 1974 met veel commercials. Niet slecht gedaan.

Slowakije en Oekraïne

Pudding doet het goed in het buitenland. In Slowakije en delen van Oekraïne voorspellen ze zelfs de toekomst met het dessert. Hoe ze dit doen? Door een eetlepel loksa-pudding tegen het plafond te gooien. De oudste man in de familie voert deze taak uit. Hoe langer de pudding blijft plakken, hoe meer geluk je het daarop volgende jaar krijgt. Was alles maar zo eenvoudig.

Portugal

De Portugezen eten Bolo Rei, ook wel koningstaart genoemd. Deze cake met noten en gedroogd fruit eten ze vanaf kerstavond tot en met Driekoningen op 6 januari. In dit gerecht zit een gedroogde tuinboon verstopt. Vind je deze boon? Mooi, dan betaal jij volgend jaar voor het kerstdiner.

Groenland

Ga er even goed voor zitten: in Groenland staat er namelijk rauw, halfbevroren vlees op het menu tijdens kerst. Zo smullen de mensen van walvishuid of vullen ze het karkas van een zeehond met vogelvlees. Dit karkas leggen ze eerst een paar maanden onder de grond voordat ze ervan eten.

Australië

In Australië schijnt de zon tijdens de feestdagen, niemand die dus zin heeft om in een snikhete keuken achter het fornuis te staan. In plaats daarvan barbecueën de Australiërs erop los. Vaak staan er garnalen op het menu, er is zelfs een traditie genaamd 'shrimp on the barbie', oftewel garnaal op de barbecue.

Filipijnen

Op de Filipijnen is kerst niet compleet zonder een geroosterd speenvarken of lechon. Knapperig van buiten, maar mals van binnen. Dit gerecht staat op kerstavond na de nachtmis nacht op het menu.

Canada

Chicken bones zijn het ultieme Canadese kerstsnoepgoed. De snoepjes hebben een roze kleur, bevatten kaneel en zijn gevuld met chocolade. Feest voor de zoetekauwen!

Christmas isn't complete without #chickenbones still handmade by #ganong 100 years later. A Canadian tradition Een foto die is geplaatst door Olde Tyme Candy Shoppe Notl (@otcniagara) op 6 Dec 2017 om 10:44 PST