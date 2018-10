Quiche met geitenkaas en chorizo

Bereidingswijze:

- Doe de bloem, boter, zout, het ei en 2 eetlepels water in een kom en mix dit tot een mooi deeg. Is het nog wat kruimelig, voeg dan de derde eetlepel water toe. Je moet een stevig deeg hebben, maar het mag niet té droog zijn. - Verpak het deeg in keukenfolie en laat het een half uurtje rusten in de koelkast. Ondertussen kun je vast beginnen aan de vulling voor je quiche.

- Snij de prei fijn en bak dit even in een pan. Giet het vocht af en laat even uitlekken. Snij ook de chorizo in dunne plakjes en bak deze uit in de pan tot ze knapperig worden. Giet het vet af en leg ze even op een vel keukenpapier.

- In een aparte kom meng je de eieren en crème fraîche door elkaar. Voeg ook zout, peper en rozemarijn naar smaak toe. Ik gebruikte gedroogde rozemarijn, maar vers kan natuurlijk ook.

- Rol het deeg uit en bekleed de vorm ermee, prik ook wat gaatjes in het deeg. Om te voorkomen dat de bodem vochtig wordt/blijft, kun je wat paneermeel over de bodem strooien. Een dun laagje is genoeg.

- Verdeel de prei, chorizo, walnoten en gedroogde tomaatjes over de bodem. Giet hier het eimengsel overheen, verdeel met een spatel eventueel wat gelijkmatiger. Als laatst verkruimel je de geitenkaas welke je over de quiche strooit.

- Bak de quiche in 30-35 minuten op 200 graden gaar en goudbruin.