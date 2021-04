Ramadan in coronatijd: moslima’s koken warme hap voor daklozen in een gesloten restaurant

Delftse moslims maken zich op voor ‘lastigste ramadan’: ‘Dikke buitenbid­mat­jes en grotere korans zijn in trek’

13 april Voor Delftse moslims is het een spannende tijd. De komende maand is het ramadan, en dat is nu de strengere coronaregels gelden, buiten het al loodzware vasten nogal een gedoe. ,,Moslims hebben geen zin in taferelen zoals in Urk.”