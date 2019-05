Ramadan: is vasten nou gezond of niet?

Wat gebeurt er in je lichaam als je vast?

,,Wat er gebeurt in je lichaam heet autofagie, dit houdt in dat je lichaam oude cellen en oud weefsel vervangt. Hier krijg je een gezonder lichaam voor terug. Hiervoor moet het voedsel wel uit je systeem blijven, anders is je lichaam bezig met het verwerken van eten en heeft het geen tijd voor herstel", aldus Van den Dungen.



Ludidi laat weten dat je lichaam daarnaast op zoek gaat naar andere energiebronnen: ,,Je lichaam is gewend om koolhydraten als energiebron te gebruiken. Door het vasten kan dit niet meer en stapt het in eerste instantie over op glycogeen, dat is een lichaamseigen suiker. Daarna op vet. Het kan soms twee weken duren voordat je lijf volledig is ingesteld op een ander type verbranding. In deze periode raad ik vooral aan rustig aan te doen en geduld te hebben, na die weken voel je dat je weer meer energie krijgt.”