Raymon en Marchiano lanceren eigen jenever: ‘Oubollig? Als opa en oma het drinken, drinkt iedereen het’

Koken & Eten Bodempje melk over? Dit kun je ermee doen

23 februari Volgens het Voedingcentrum verdwijnt er per persoon gemiddeld 14 liter aan vloeibare zuivelproducten per jaar in de gootsteen. Dat is ongeveer 238 miljoen liter. Onnodig vinden deze koks, want met een klein beetje melk kun je ontzettend veel dingen doen.