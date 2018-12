Recept van de dag: Aardbeien-tomaten panna cotta

Cheesecake met appel en kaneel

8 december Kun je niet kiezen tussen appeltaart en cheesecake? Deze taart is het beste van beide werelden. De romige cheesecakevulling met kaneel wordt hierbij namelijk gecombineerd met een topping van stukjes appel en noten. En om de taart helemaal compleet te maken is de bodem gemaakt van speculaas. Persoonlijk een van onze favoriete recepten en heerlijk bij een kopje thee of warme chocolademelk.