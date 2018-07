Recept van de dag: Acar kuning van kabeljauw

Koken & eten Chocolade van 118 jaar oud onder de hamer

10 juli Bij het Britse veilinghuis Eddisons CJM Assets wordt vanavond een blikje chocola geveild dat de toenmalige koningin Victoria heeft geschonken aan soldaten in de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. De chocola, die behoorlijk over de datum is, werd onder andere vervaardigd door een producent die nog altijd bestaat, Cadbury.