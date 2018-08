Recept van de dag: Aziatische noedelsalade met mangosaus

Deskundi­gen waarschu­wen gemeentes voor groeiend aantal shotjes­bars

9:45 Shotjes drinken is populair en het aantal bars waar alleen mini-cocktails worden gedronken, stijgt. Oppassen geblazen, vinden verslavingsdeskundigen, want dat in hoog tempo drank achteroverslaan is slecht voor de gezondheid. Verslaving ligt op de loer.