Recept van de dag: Bananasplitslof

Afvallen? Dit is het belangrij­ke verschil tussen vet- en gewichts­ver­lies

15 september Hoewel steeds meer verzet komt tegen het slankheidsideaal, willen veel mensen toch nog graag net dat kilootje minder op de weegschaal zien. Personal trainer Max Weber wijst erop dat je beter praat over het verlies in vetmassa. Dat is niet hetzelfde als gewichtsverlies.