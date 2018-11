Recept van de dag: Bapao van oma Ida

Koken & eten Moeder met overge­wicht ziet foto van zichzelf en gooit haar leven om. Nu is ze een succesvol­le bodybuil­der

8:51 Na het zien van een onflatterende foto van zichzelf, realiseerde Rachel Krebs zich twee jaar geleden dat ze veel te zwaar was. De inmiddels 32-jarige Amerikaanse besloot haar leven om te gooien in een poging haar overgewicht kwijt te raken. Nu is ze een succesvolle bodybuilder die al verschillende prijzen gewonnen heeft.