Recept van de dag: Chicken Karaage

Koken & eten Buiten de deur ontbijten in trek

1 januari De plekken waar je buitenshuis kunt ontbijten schieten als paddenstoelen uit de grond, van on the go tot lazy weekendbrunch. Hier en daar kun je zelfs de hele dag lang in stijl ontbijten. Hoe dat komt, vertellen trendwatcher Herman Konings en culinair auteur Mara Grimm.