Recept van de dag: Drie soorten gevulde eieren

Supermarkt betrapt dief die 15.000 flessen champagne, wijn, port en sherry stal

27 december Maar liefst 15.000 flessen drank stal een 41-jarige man afgelopen maanden bij één en dezelfde supermarktketen. De ‘keurig geklede drankdief’ zonder vaste woon- of verblijfplaats sloeg meerdere keren per dag toe. Naast de 41-jarige verdachte is ook een 31-jarige man uit Uden aangehouden op verdenking van heling.