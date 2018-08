Recept van de dag: Gado Gado

Koken & eten Steeds meer mensen wereldwijd verslin­gerd aan cognac

11:00 Niet champagne, maar cognac is na wijn het grootste Franse alcoholische succes in de wereld. Het afgelopen boekjaar werd een record van 206 miljoen flessen cognac verkocht in de wereld, ruim 8 procent meer dan het jaar ervoor. De omzet bedroeg 3,2 miljard euro: een stijging van 5,4 procent.