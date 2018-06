Recept van de dag: Gnocchi met worst en pestosaus

Koken & eten In kibbeling zit allang niet altijd meer kabeljauw

31 mei Echte kibbeling hoort van kabeljauw te zijn, maar de kans dat die nobele vissoort te vinden is in de gefrituurde stukjes in jouw plastic bakje, is klein. Dat blijkt uit de uitzending van Keuringsdienst van Waarde die vanavond wordt uitgezonden.