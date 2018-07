Recept van de dag: Groente-kaasbaklava

VIDEO Twentse algenbur­gers vallen in de smaak: 'Lekker en gezond'

29 juli De alg: een plaag voor je vijver of een genot op je boterham? Een bedrijf uit Hengelo weet het antwoord wel. Bij Duplaco worden in een laboratorium verse algen gekweekt. Sinds een maand liggen ‘hun’ algenburgers in de schappen. „Mijn dochter bakt er zelfs cake van.”