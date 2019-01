Recept van de dag: Hollandse pot (andijviestamppot uit de oven met runderworsten)

Anna scoort met perfecte spiegelge­bak­jes en ultieme winter­taart

13 januari De zes overgebleven baktalenten in Heel Holland Bakt hebben zich vanavond flink in het zweet moeten werken. De opdrachten, die in het teken van wintersport stonden, waren niet eenvoudig. De uitkomst: Anna werd benoemd tot meesterbakker, Vincent kon zijn bakgerei inpakken en vertrekken.