Recept van de dag: Kip en patat met lof

Opnieuw paniek in de VS: ‘Gooi alle Romeinse sla weg’

6:43 Voor de tweede keer dit jaar roept het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) alle inwoners van de VS op om alle Romeinse sla weg te gooien. Tientallen mensen raakten via de slasoort al besmet met een erg gevaarlijke vorm van de E. coli-bacterie, die nierfalen kan veroorzaken.