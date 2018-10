Recept van de dag: Lauwwarme aardappelsalade

Koken & eten Waarom vet lang niet zo slecht is als je denkt

13 oktober Het idee dat vet slecht is, heerst al erg lang. Toch is vet lang niet zo verschrikkelijk als we al lang denken. Als je het maar met mate consumeert en ervoor zorgt dat je calorie-inname vooral uit gezonde vetten komt, kan het zelfs best goed voor je zijn.