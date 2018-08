Recept van de dag: Malse kipfilet met krokante asperges en kerriekruim

Koken & eten Last van droge ogen? Eet sushi!

11 augustus We kijken urenlang naar onze telefoons, computers en tablets, zowel thuis als op het werk. Al dat gestaar naar schermen zorgt ervoor dat we onze ogen gedurende langere periodes openhouden, oftewel we knipperen minder met onze ogen. Hierdoor verdampt ons oogvocht eerder en dit heeft droge ogen als gevolg. Onderzoek toont aan dat sommige voeding soelaas biedt.