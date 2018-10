Recept van de dag: Minikooltjespasta (pasta met spruitjes en Parmezaanse kaas)

video Esther (46) woog 166 kilo, maar loopt zaterdag loodzware marathon

3 oktober Een maagverkleining, 85 kilo afvallen en daarna trainen voor de zwaarste marathon van Nederland. De Tilburgse Esther van der Heijden (46) hoopt zaterdag voordat de klok van Zoutelande 18.00 uur slaat te finishen in de Kustmarathon. ,,Veel mensen verklaren me voor gek, maar als ik me ergens in vastbijt laat ik niet meer los.''