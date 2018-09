Recept van de dag: Mosselen met chorizo en couscous

Verkiezing Wakker Dier: Rabobank grootste Liegebeest van 2018

7:48 De Rabobank is door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier uitgeroepen tot het 'grootste Liegebeest' van 2018. De bank kreeg voor zijn verhaal over een verduurzaming van de voedingssector de helft van alle 25.000 stemmen in de jaarlijkse verkiezing en stak daarmee ver boven andere kandidaten uit, aldus Wakker Dier.