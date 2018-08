Recept van de dag: Mounir's kapsalon

Koken & Eten Ernstige ziekte was voor Clarissa (30) wake-up call: nu runt ze een restaurant

9:30 Restaurant Lovely Local in Enschede is een klein wonder. Het leven van eigenaresse Clarissa de Jonge (30) hing vanwege een ernstige stofwisselingsziekte een aantal jaar geleden aan een zijden draadje. Ze besloot na de diagnose samen met haar man Gijs het roer om te gooien. Twee orgaantransplantaties later is hun droom uitgekomen: een eigen restaurant.