Recept van de dag: Pastasalade met zomertomaten en pistachepesto

Koken & eten Dit lila ijsje smaakt naar zoete aardappel

16 juli Zwart ijs, ijs met likeur erin, ijs dat smaakt naar cheesecake. Waar kijken we nog van op? Misschien de nieuwe smaak ijs van McDonald's in Hongkong. Het softijs wordt geserveerd in een zwarte Oreowafel, maar het lila gekleurde ijs baart het meeste opzien, het smaakt namelijk naar zoete aardappelen.