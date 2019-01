Recept van de dag: Polpette al sugo

Recept van de dag: Linzenchi­li met guacamole en bruine rijst

16 januari Deze Linzenchili is niet alleen lekker, maar ook nog eens verantwoord. Zilvervliesrijst is een bron van vezels. Daarnaast zijn linzen de ideale peulvruchten voor vegetariërs, omdat het rijk aan eiwitten en ijzer is.