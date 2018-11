Recept van de dag: Sambalmakreel met rijstsalade

Stil de trek met veel gezonde dingen, dan heb je geen zin in snacks

10:14 Geef mensen grotere porties groente en fruit, dan gaan ze gezonder eten. Dat lijkt tegenstrijdig, want was het streven lange tijd niet juist om minder te eten? Maar dat klopt niet, zo blijkt uit onderzoek dat is verschenen in het blad Food Quality and Preference.