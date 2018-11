Recept van de dag: Stamp in de pot met vissticks

Bereidingswijze:

- Schil de aardappels en kook ze in 20 minuten gaar in water met zout.

- Hak voor de remouladesaus de augurken fijn.

- Hak de kruiden fijn.

- Pureer de augurken en kruiden met de yoghurt, mayonaise, mosterd, zout en peper.

- Splits 1 ei, de dooier hiervan wordt niet gebruikt.

- Hak in de keukenmachine de vis met de curry madras, het eiwit, zout, peper fijn.

- Vorm 12 staafjes/sticks van het mengsel.

- Laat evt. iets opstijven in de koelkast.

- Klop de overige eieren los in een diep bord.

- Doe de bloem in een ander diep bord, meng hier wat zout en peper door.

- Doe het paneermeel in weer een ander diep bord.

- Haal de vissticks eerst door de bloem, vervolgens door het ei en tot slot door de paneermeel.

- Bewaar tot het bakken in de koelkast.

- Haal de peultjes af en snijd ze in ragfijne reepjes.

- Blancheer de peultjes 1 à 2 minuten en spoel ze direct koud.

- Verwarm de melk.

- Giet de aardappels af en pureer ze met een pureestamper.

- Meng de melk, boter en mosterd erdoor.

- Breng op smaak met zout en peper.

- Schep de peultjes door de puree.

- Verhit een laagje olie in een koekenpan en bak de vissticks in porties in 8 minuten rondom goudbruin en gaar.