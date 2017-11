Stoofschotel met kabeljauw

Bereiding:

- Pel en snipper de ui. Pel 2 teentjes knoflook en snijd in plakjes. Haal het vel van de chorizo en snijd de worst in blokjes van circa 1 cm. Verhit een scheutje olijfolie in een stoofpan met deksel. Fruit de ui met de knoflook en bak de chorizo op middelhoog vuur.

- Halveer de rode peper in de lengte, verwijder de zaadlijsten en snijd in reepjes. Halveer de paprika in de lengte, verwijder de zaadlijsten en snijd de paprika in blokjes. Voeg de rode peper, paprika en wokgroente toe en bak dit mee met de chorizo. Snijd de tomaat in blokjes en voeg met versgemalen peper en een beetje zout toe.Blus het geheel af met witte wijn zodat alle groente onder staan. Laat dit op laag vuur zachtjes pruttelen met deksel op de pan.

- Hak de groene kruiden fijn. Pel een teentje knoflook en snijd fijn. Meng de helft van de groene kruiden in een kom met de boter en knoflook tot kruidenboter. Breng op smaak met versgemalen peper en een beetje zout.

- Snijd de vis in blokjes van 4 centimeter. Voeg na ongeveer 15 minuten de vis toe aan de stoofschotel en laat dit 8 minuten garen met de deksel op de pan.

- Breng op smaak met de resterende groene kruiden, versgemalen peper en eventueel een beetje zout.

- Verwarm de oven voor op 180 °C en bak het Turkse brood in 2 minuten knapperig.