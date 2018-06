Recept van de dag: Zalmtortilla’s

Koken & eten Deze cateraars bepalen hoe u luncht

25 juni Een boterham met kaas. Een salade. Kroketten. Vis op vrijdag. Cateringbedrijven bepalen grotendeels wat Nederland in de lunchpauze eet, of ze nou bij een bedrijf werken of bij de overheid. Dit zijn de tien grootste van de lijst die Misset Horeca samenstelde.