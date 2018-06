Redacteur ging in acht weken van bierbuik naar wasbord, zonder privétrainer

Lipsey deed zijn verhaal in zijn eigen magazine en er komt ook een boek uit dat hij over zijn bijzondere ervaring schreef. In acht weken tijd raakte hij tien kilogram vet kwijt en verving hij dat door een indrukwekkend wasbordje. Zonder de hulp van een personal trainer of speciaal dieet.

Overgewicht

Overgewicht was vroeger voor hem nooit een probleem voor de man. ,,Als tiener was ik mager, als twintiger slank en toen ik de dertig naderde woog ik 69 kilogram voor 1,75 meter. Maar met het groter worden van mijn verantwoordelijkheden – ik startte vijf jaar geleden mijn eigen zaak en word dit jaar voor het eerst vader – werd ook mijn middel omvangrijker. Ik was 37 en woog plots 80,5 kilogram. Ik had last van stress, een laag energieniveau en had overgewicht. Als de kilo’s er met dezelfde snelheid zouden blijven bijkomen, zou ik over zeven jaar – als mijn kind zou rondrennen en zou willen voetballen – flirten met een BMI van 30 en lijden aan klinische obesitas.''

Quote Bier en chips zijn niet strikt verboden Jon Lipsey

Dus besloot hij om zijn leven om te gooien en wel op zo’n manier dat het ook haalbaar was voor anderen die zijn voorbeeld wilden volgen. Hij stopte met het drinken van alcohol, pakte zijn eetgewoonten aan en begon vier keer per week naar de fitness te gaan. Hij verdeelde het sporten in vier blokken van twee weken en begon vooral eiwitten en groenten te eten, zonder een voedselgroep te schrappen of ook maar iets van voeding verboden te maken. ,,Bier en chips zijn niet strikt verboden, maar je eet die in de wetenschap dat ze je vooruitgang tegenwerken'', klinkt het. Langzaamaan dreef hij vervolgens de intensiteit van zijn voedingsplan en trainingen op. ,,Meteen in het diepe springen zou te zwaar geweest zijn", zegt hij daarover. (lees hieronder verder)

Volledig scherm © Twitter

De eerste week verliep vrij makkelijk, zo klinkt het. ,,Je motivatie is groot en je gelooft rotsvast dat je op weg bent naar een compleet nieuw lichaam, wat je energie geeft om te trainen. Ook op het vlak van voeding viel het mee. Ik moest niet overleven op sla en zaden, maar er was wel een eerste belangrijk keerpunt: stoppen met alcohol drinken. Want alcohol bevat veel calorieën. Een glas maakt geen verschil, maar een glas per week wel. En dan moet je je afvragen wat je het liefste wil: de drank of het lichaam. Het positieve: na het eerste trainingsblok van twee weken zag ik al een verschil. Ik was minder opgeblazen en kon mijn riem al een gaatje verder aantrekken.''

Stevig, maar effectief

Het tweede blok van twee weken trainen was enigszins anders. Daarin trainde Lipsey de tegenover elkaar liggen spiergroepen niet meer apart, maar meteen na elkaar. Biceps en triceps, bijvoorbeeld. ,,Het was zwaar, maar effectief", schrijft hij daarover. ,,Ik voelde me sterker en zag er gespierder uit. Mijn voedingsplan was minder evident. Mijn suikerspiegel en hongerhormoon waren niet optimaal. Vroeger had ik nooit echt gelet op wat ik at. Ik maakte mezelf wijs dat als ik veel vlees, vis, eieren en groenten at, het dan wel in orde was. Maar het probleem was dat ik véél at. Ik had ook een afkeer van honger, waardoor ik elke keer de koelkast opentrok als ik me niet ‘vol’ voelde.'' (lees hieronder verder)

Op een andere manier eten deed zijn lichaam reageren als een klein kind dat zijn zin niet krijgt. Hij had moeite om zich te concentreren en voelde zich nog niet half op weg om een model te worden. Met die spirit ging hij het derde blok van twee weken in: onder druk en achter op schema. Het gewicht ging eraf en er verscheen een eerste buikspier, maar het ging niet zo snel als hij gehoopt had. Gelukkig was er een oplossing. Hij begon aan intensieve intervaltraining te doen, zoals het duwen of voorttrekken van zware gewichten. Die versnelde de vetverbranding.

Spierverrekking

De oefeningen waren effectief, maar ook zwaar. Na zijn eerste sessie viel hij uitgeteld op de grond en kwam zijn ontbijt bijna weer naar boven. Ondanks een periode van ziekte – waardoor hij zijn training moest onderbreken – en een spierverrekking zette hij door, met resultaat, want zijn lichaam begon zich nu ook gewend te raken aan zijn nieuwe voedingspatroon. Het resultaat: meer energie. (lees hieronder verder)

Volledig scherm © Twitter

,,Het leuke aan een transformatie zoals die van mij is dat het steeds makkelijker gaat'', schrijft hij. ,,De tweede helft ging vlotter dan de eerste en het laatste blok van twee weken was zelfs het makkelijkste van allemaal. Je wordt fitter, je bent gefocust en je lichaam past zich op de nieuwe voeding aan. Ik voelde me ’s avonds niet meer moe, sliep goed en werd ’s morgens uit mezelf en vol energie wakker om 6 uur. En ik kreeg complimentjes. Dat ik er slanker en gezonder uitzag. Ik voelde me geweldig.''

Resultaat

Tijdens de laatste week leek zijn lichaam elke dag te veranderen en voor het eerst had hij het gevoel dat hij zijn doel kon halen. En dat bleek op de laatste dag ook het geval te zijn. ,,Het resultaat was beter dan ik ooit had gedacht'', vertelt hij. ,,Ik kon het amper geloven toen ik in de spiegel keek. Het leek wel het lichaam van iemand anders.''

En de verandering was niet alleen fysiek. ,,Ik voel me tien jaar jonger, ik heb energie, ik ben rustig en gelukkig. Ik heb meer bereikt dan ik had gedacht en als ik dit kan, dan kan ik alles bereiken. Het enige waar ik spijt van heb? Dat ik dit niet veel eerder heb gedaan.''