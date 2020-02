Relletje in de bierwereld: bierexpert schopt collega's tegen de schenen

Koken & etenOphef in de bierwereld. Bierkenner en brouwtechnoloog Fiona de Lange kondigde deze week aan dat zij als eerste in Nederland brouwopleidingen op hoger niveau gaat aanbieden. Die mededeling schoot bij bestaande opleidingen even in het verkeerde keelgat.

De eerste brouwopleiding? Die van Fiona de Lange? Daar kijkt Peter Rouwen, eigenaar van brouwerij Noordt heel anders tegenaan. Samen met Fer Kok, medeoprichter van brouwerij De Prael, is hij al in 2017 begonnen met StiBON Bieropleidingen. Dat zijn brouwersopleidingen op mbo 4-niveau.

Rouwen vindt het jammer dat De Lange ervoor kiest om de mbo-opleiding bewust niet te noemen in haar verhaal. ,,Fiona heeft een groot mediabereik en weet een goed verhaal te brengen aan de pers. In onze kleine brouwwereld steunen wij elkaar, en voor de mensen die al jaren tijd steken in deze opleiding is het beledigend om genegeerd te worden.’’



Fiona de Lange is een bekende biersommelier. Ze maakte zich bij een groot publiek geliefd toen ze in een interview stelde dat 11.00 uur 's ochtends het beste moment is voor het proeven van bier.

Volledig scherm © Shutterstock

Rouwen denkt dat De Lange over te weinig informatie beschikt om een opleiding aan te kunnen bieden. ,,Fiona heeft haar diploma’s vooral online behaald. Zij heeft geen ervaring met bier brouwen, daarom vraag ik mij af wat zij de studenten wil leren zonder enige brouwinformatie.’’

Ophef

Zelf reageert bierkenner De Lange geschrokken op alle ophef. ,,Het is alleen maar mijn bedoeling om mooie initiatieven op te zetten en misschien komt dit bedreigend over. Ik heb niet bewust de bestaande mbo-opleiding genegeerd. Het hele punt van mijn aankondiging was dat ik bezig ben met het opzetten van een hbo-opleiding.’’



De Lange geeft aan dat zij al jaren actief is in de markt en dat zij genoeg credits heeft verdiend om zich bezig te gaan houden met een opleiding op hoog niveau.

Volledig scherm Biersommelier Fiona de Lange. © JAN ZANDEE

Behoefte

Quote Het zou mooi zijn als brouwers die nu werkzaam zijn in een brouwerij niet meer naar België of Duitsland hoeven Fiona de Lange De Lange stelt dat we inmiddels te maken hebben met een volwassen wordende brouwerij-industrie. Daar passen ook opleidingen bij op verschillende niveaus. ,,Het zou mooi zijn als brouwers die nu werkzaam zijn in een brouwerij niet meer naar België of Duitsland hoeven. Daarbij kan ook gedacht worden aan masters op verschillende gebieden.’’

,,Verschillende professionele brouwers geven aan dat zij niet zitten te wachten op een basisuitleg over brouwen, want die ervaring hebben ze al. De hbo-opleiding biedt meer inhoudelijke informatie gekoppeld aan de technologie voor brouwers die al jaren in het vak werkzaam zijn.’’ Volgens Rouwen vinden gerenommeerde grote brouwers een mbo-opleiding wel afdoende en kan De Lange niet beoordelen of de niveau 4-opleiding een te laag niveau heeft.



De aankondiging van De Lange heeft in ieder geval veel losgemaakt in de bierwereld. Ook Jan-Willem Fukkink, eigenaar van brouwerij Leidsch Bier, reageert op de commotie. ,,Vrouwen in de bierwereld zijn uitzonderlijk. Fiona heeft veel kennis en verstand van het beoordelen van bier. Maar zij heeft nog nooit zelf grootschalig en commercieel bier gebrouwen.’’ De brouwer verwacht daarom dat De Lange ‘vooral zal leunen op de instituten waarmee zij gaat samenwerken’.

Aandacht