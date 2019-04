Restaurant Bløf-zanger Paskal Jakobsen neergesabeld in snoeiharde recensie

‘Ruim de helft van de kinderen krijgt ongezonde drankjes mee naar school’

12:01 Een flesje mierzoete cola of een blikje suikerrijke Ice Tea mee naar school? Dat is op veel scholen not done. Toch blijkt uit onderzoek van bureau Kantar onder 3300 basisschoolleerlingen dat ruim 55 procent zoet en ongezond drinken meekrijgt.