Restaurant dat bekend werd door dode gast: diner was niet de oorzaak

Koken & etenHet restaurant Riff in Valencia, dat vorig jaar in het nieuws kwam door een gast die overleed na een bezoek, heeft de Michelinster behouden. Dat laat de eigenaar aan deze site weten.

De rechter heeft de kwestie afgesloten, meldt chef-kok Bernd H. Knöller. ,,Er bleek geen directe relatie te zijn gevonden tussen het overlijden van de vrouw en mijn restaurant.”



Het restaurant werd wereldnieuws toen een 24-jarge vrouw na het eten van een paddestoelengerecht het leven liet. De deuren gingen dicht en justitie startte een gerechtelijk onderzoek. Na een maand ging het restaurant weer open.

Na al die tijd kan Knöller eindelijk opgelucht ademhalen. Het ging om een aandoening die de vrouw al had, meldt de kok. Dat was de oorzaak van haar dood. ,,In tegenstelling tot wat de media melden, werd geen van de 20 of 30 gasten (elk medium had een ander aantal), in het ziekenhuis opgenomen. Ze hadden een lichte vorm van voedselvergiftiging en hoefde in de meeste gevallen niet eens naar de dokter.

Volledig scherm Riff vlak nadat het net was gesloten. © EPA

De vrouw leed aan een nieraandoening en had naast voedselvergiftiging ook ademhalingsproblemen. Ze stierf volgens het onderzoek een natuurlijke dood.

Michelin heeft het restaurant in de gids weer voorzien van een ster. De Duitse chef - met een Valenciaanse ziel, noemt Michelin hem. Hij vindt zichzelf steeds opnieuw uit en dat is het beste tegengif tegen tegenspoed, subtiel doelend op het incident.

Rauw

Het ging volgens de experts bij de voedselvergiftiging om een rijstgerecht met morieljes. ,,Ik wist dat morieljes een mild giftige substantie bevatten als ze rauw zijn. Die wordt - zoals in het algemeen wordt geloofd - vernietigd tijdens het koken, hoewel sommige mycologisten (paddenstoelenkenners, red.) al jaren een verbod eisen.”

,,We hebben de morieljes niet zelf verzameld, zoals sommige media destijds meldden", aldus Knöller. ,,Maar we hebben ze verkregen via een paddenstoelenleverancier met wie ik al meer dan 25 jaar samenwerk.”

Volledig scherm morielje © nvt De kok herinnert zich juist dat deze exemplaren prachtig waren en goedgevormd. ,,Ze kwamen kennelijk niet uit Spanje of Europa maar uit China, waarschijnlijk Sechuan, waar de Chinezen ze succesvol kweken. Iets dat de Zwitsers nooit is gelukt, terwijl ze er veel geld in hebben gestoken.”

Ondanks herhaalde verzoeken was de leverancier niet van plan om te bevestigen dat de paddenstoelen van zijn bedrijf kwamen. De rechter en de medische experts hebben niets in hun rapport vermeld over de herkomst van de morieljes, aldus Knöller. ,,We hebben alleen een mondelinge verklaring”, meldt hij. ,,Helaas en ondanks herhaalde verzoeken zijn we niet schriftelijk geïnformeerd. Persoonlijk zou ik geïnteresseerd zijn welke behandeling deze verse paddenstoelen hebben gekregen om ze zo'n lange en zware reis in perfecte condities te laten doorstaan.”

Eigen keuze

Quote Ik verwachtte niet dat ik zulke trouw zou ondervin­den van onze klanten. Het was overweldi­gend Bernd Knöller Het sluiten van Riff was zijn eigen keuze, meldt de chef-kok. ,,Een combinatie van shock en mediadruk maakte het onmogelijk om me te laten doorwerken. Maar de Valenciaanse Gezondheidsautoriteit liet onmiddellijk na de inspectie weten dat er geen reden was om het restaurant te sluiten. Een gegeven dat, als het al was vermeld in de pers, pas aan het eind van alle artikelen te vinden was”, klinkt het enigszins bitter.

Quote Bild deed er een schepje bovenop door te stellen dat een menu 200 euro kostte. Terwijl de prijs 39 euro is Bernd Knöller Toch redde Knöller het. ,,We hebben veel steun gekregen van vrienden en collega's natuurlijk, maar ook van vaste gasten wier steun me ontroerde. Ze vulden het restaurant zodra we opengingen, drie weken naar het incident. Ik heb dit restaurant al 26 jaar en ik verwachtte niet dat ik zulke trouw zou ondervinden van onze klanten. Het was overweldigend. Riff is nog steeds open door hun vriendelijkheid.”

Maar de buitenlandse gasten bleven weg, merkte de kok. ,,Die maakten ongeveer de helft van cliëntèle uit en halveerde zo'n beetje na het incident en de wereldwijde belangstelling erna. Vooral in Duitsland werd het nieuws overal gedeeld en de tabloid Bild deed er een schepje bovenop door te stellen dat een menu 200 euro kostte. Terwijl de prijs 39 euro is.”

De Spaanse culinaire gids Repsol besloot de twee zonnetjes (van het maximum van drie) te schrappen. ,,We zijn heel blij en dankbaar dat Michelin de moed heeft om ons een ster te geven voor 2020, ondanks de negatieve pers. Dat gebeurde zelfs voordat het gerechtelijk onderzoek was afgerond. Dat is erg belangrijk voor ons.”