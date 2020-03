Restaurant in Deventer ‘eerste financiële slachtoffer van coronacrisis’

Restaurant Boas in Deventer is failliet. Curator Paul Schepel noemt de horeca-zaak het eerste financiële slachtoffer van de coronacrisis. ‘Corona heeft het laatste zetje gegeven. Als je geen reserves hebt, gaat het nu heel snel.’

De rechtbank Overijssel sprak gisteren het faillissement uit van Boas. Het Franse restaurant aan de Walstraat gold al jaren als een van de meest gerenommeerde zaken van Deventer. Sinds de opening in 2008 was het restaurant elk jaar opgenomen als voorkeursrestaurant in restaurantgids Lekker, het kende enige tijd een vermelding in de Michelin-gids en werd in 2012 zelfs verkozen tot fijnste Franse restaurant van Nederland.

Curator Paul Schepel is door de rechtbank aangewezen om het faillissement af te wikkelen. Volgens hem gaf de coronacrisis het restaurant het laatste zetje. Door de crisis moeten alle restaurants in Nederland hun deuren sluiten. Schepel: ,,Ze begonnen net lekker te draaien, maar dit was de genadeklap. Het gaat ongelofelijk hard nu. Als je geen reserves hebt om wat uit op te hoesten, dan ben je aan de beurt.”

Niet de laatste

De volgende stap volgens Schepel is het personeel ontslaan. ,,Ik heb niks voor ze te doen en geld om ze te betalen is er niet.” De coronacrisis maakt een overname ingewikkeld, omdat onduidelijk wanneer restaurants in Nederland überhaupt weer open kunnen zijn. ,,Ik vrees dat het geen storm zal lopen. Het zou kunnen zijn dat zich alsnog iemand meldt als de boel weer een beetje is genormaliseerd.”

Quote Ze begonnen net lekker te draaien, maar dit was de genadeklap Paul Schepel Schepel sluit niet uit dat hij het als curator heel druk krijgt. ,,De kans is danig aanwezig dat dit niet de laatste zal zijn.”

Eigenaar Peter van Emde Boas gaat in een emotionele mail aan de gasten in op het faillissement. Anderhalf jaar geleden nog vierde het restaurant groots zijn tienjarig bestaan met een 10-gangen-diner in de Lebuinus. Hij was al bezig met de voorbereidingen voor een 12½-gangen diner om het 12,5-jarig bestaan te vieren. ‘Helaas heeft de actuele realiteit die plannen achterhaald. Nu restaurants van overheidswege gesloten zijn, we nog onzeker zijn wanneer deze weer mogen openen en het ook daarna nog geruime tijd zal duren voor we weer met elkaar onbezorgd kunnen genieten van een restaurantavond, ziet de wereld er totaal anders uit.’

Emotionele impact

‘Het doet enorm pijn om na bijna 12 prachtige jaren als, volgens restaurantgids Lekker, beste restaurant van Deventer in een situatie van faillissement te belanden. Dat gaat zowel om de financiële gevolgen als om de emotionele impact’, schrijft de restaurateur aan zijn gasten.

Quote Voor mij is het te laat. We hadden te weinig vet op de botten Over de toekomst van de zaak valt nog niks te zeggen, schrijft hij verder. Wat blijft zijn de herinneringen. ‘Hoe verdrietig en impactrijk deze situatie ook voor mijn team, mijn partners en voor mij en mijn familie is, houd ik mij vast aan de vele mooie herinneringen die we samen met onze gasten hebben gecreëerd. Laat die herinnering onze aanmoediging zijn om te vertrouwen dat er na een tijd van tegenslag en verdriet ook weer een tijd van geluk en voorspoed komt voor ons allemaal.’



Eigenaar Peter van Emde Boas geeft in een eerste korte reactie aan dat eerdere steun van de overheid hem misschien had kunnen redden. ,,Voor mij is het te laat. We hadden te weinig vet op de botten, dat gebruikten wij om van te koken. Er gaat heel veel gebeuren, maar er is nog geen loket dat open is. Zonder corona was het ook moeilijk geweest, maar dan hadden we het zeker gered.”

Kip

In Oldenzaal is ook een restaurant failliet verklaard. Het kiprestaurant van Wouter Braamhaar en Nicole Kötter opende in het voorjaar van 2018 de deuren. De succesvolle kiprestaurants Van ’t Spit met vestigingen in onder meer Amsterdam dienden als voorbeeld. De uitgebreide kaart waarop naast halve hanen ook kipsaté, kippenpoten, chickenwings, kippensoep en stonden, heeft de consument uiteindelijk toch onvoldoende kunnen verleiden.



„Het ging al moeizaam, net wel, net niet. En toen corona er ook nog een keer overheen kwam, was dat de nekslag”, zegt Wouter Braamhaar tegen Tubantia.